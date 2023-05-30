В Италии заявили о желании ЕС и США завершить конфликт на Украине

Страны Европейского союза и США хотят, чтобы украинский конфликт был завершен к концу 2023 года. Тема о том, как достичь «справедливого мира», обсуждалась на саммите стран G7 в Хиросиме, пишет итальянская газета La Repubblica.

Как уточняется, Запад предлагает Киеву пойти на уступки в вопросе мирного плана, который был предложен президентом Владимиром Зеленским.

Журналисты со ссылкой на источники пишут, что страны G7 тайно разрабатывают «гарантии безопасности», которые помогут сдерживать Россию. Западные политики планируют предложить их Киеву в случае договоренности о мире. В частности, Запад выступает за создание Совета НАТО — Украина.

Газета также отмечает, что у союзников Киева в США и Италии подходят к концу ресурсы. А власти этих стран теряют поддержку избирателей в вопросе конфликта на Украине.

29 мая Владимир Зеленский поговорил по телефону с премьер-министром Камбоджи Хун Сеном и обсудил с ним подготовку украинских специалистов по разминированию, а также предложил поддержать его «формулу мира». Позже появилась информация, что Дания может стать принимающей стороной саммита, посвященного урегулированию украинского конфликта.