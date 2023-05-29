Молдавский президент Майя Санду заявила, что власти Молдавии создадут центр информационного противодействия России.

Заявление Санду приводит ТАСС.

По её словам, она предложит парламенту Молдавии организовать национальный центр информационной безопасности и борьбы с пропагандой «Патриот».

Санду заявила, что работа центра будет направлена против России, которая, по утверждениям молдавского президента, якобы причастна к информационным атакам.