Санду: власти Молдавии создадут центр информационного противодействия России
Молдавский президент Майя Санду заявила, что власти Молдавии создадут центр информационного противодействия России.
Заявление Санду приводит ТАСС.
По её словам, она предложит парламенту Молдавии организовать национальный центр информационной безопасности и борьбы с пропагандой «Патриот».
Санду заявила, что работа центра будет направлена против России, которая, по утверждениям молдавского президента, якобы причастна к информационным атакам.
Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что Евросоюз стремится настроить Молдавию на конфронтацию с Москвой.