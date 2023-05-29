СМИ: G7 готовит гарантии безопасности для Киева в случае урегулирования конфликта

Страны Группы семи (G7) тайно ведут работу над "гарантиями безопасности", которые предложат Киеву в случае урегулирования конфликта. Об этом в понедельник сообщила газета La Repubblica со ссылкой на информированные источники.

По их данным, речь идет об "оборонном механизме" для Украины. Отмечается, что "семерка" поддерживает проведение саммита, посвященного урегулированию по предложенной украинским лидером Владимиром Зеленским "формуле мира". Однако, по сведениям источников, США и ЕС оказывают давление на Зеленского, чтобы он смягчил текст формулировок, сделав его более "приемлемым для стран Глобального Юга".

Согласно информации издания, в качестве политической гарантии Киеву могут предоставить возможность начать переговоры о вступлении в ЕС. В этом плане решающим может стать саммит Евросоюза в декабре, указывает La Repubblica.