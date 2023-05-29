$79.97-0.0285.92+0.04

В Финляндии заявили, что ОБСЕ грозит распад из-за позиции РФ и Белоруссии

Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) грозит кризис и разрушение из-за нежелания России и Белоруссии одобрить председательство Эстонии в 2024 году. Об этом заявил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто, сообщает Yle.

В Финляндии заявили об угрозе распада ОБСЕ
© газета.ру

По правилам председатель должен быть одобрен всеми 57 государствами-членами. Однако Москва и Минск не одобрили кандидатуру Эстонии на пост председателя, а Таллин не готов отказаться от своей кандидатуры.

«Если в 2024 году не будет председателя и не будет консенсуса по этому поводу, то следующий год станет годом разрушения ОБСЕ как организации», — заявил Хаависто.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе ОБСЕ была создана в Будапеште в 1994 году. В настоящий момент ОБСЕ — единственная европейская организация по безопасности, объединяющая Россию, США и Украину.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее раскритиковал западные государства за безответственные шаги в рамках ООН и ОБСЕ. По его словам, организации делают уклон в пользу Запада.

3 апреля совет Госдумы принял решение о приостановке выплат взносов за 2023 год в бюджет Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

В МИД России заявляли, что Москва не будет передавать ОБСЕ военную информацию из-за фактов ее передачи вооруженным силам Украины.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий