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Бизнесмен Мельниченко оспорил отзыв ВНЖ Швейцарии

Основатель компаний «Еврохим» и СУЭК («Сибирская угольная энергетическая компания») Андрей Мельниченко оспорил в швейцарском суде отзыв вида на жительство Швейцарии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Александра Бырихина, PR-директора бизнесмена.

Бизнесмен Мельниченко оспорил отзыв ВНЖ Швейцарии
© ТАСС

По словам Бырихина, представители Мельниченко подали иск, в котором заявили, что решение швейцарских властей по ВНЖ было «основано на неверном и неполном установлении юридически значимых фактов, вынесено с нарушением федерального закона и, следовательно, является недействительным».

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Бырихин рассказал, что Секретариат по вопросам миграции Швейцарии обосновал свое решение об отзыве ВНЖ категории C (постоянный документ, действующий в течение пяти лет) тем, что бизнесмена долгое время не было в стране. В то же время швейцарские власти знают, что после введения ими санкций против Мельниченко он не мог посетить страну - ограничительные меры предусматривают запрет на въезд.

Швейцарские СМИ ранее сообщили, что Секретариат по вопросам миграции выступает за отзыв ВНЖ у Мельниченко, но власти кантона Граубюнден, где жил бизнесмен, против этого решения.

Санкции против Мельниченко были введены в прошлом году. Весной 2022-го в СУЭК и «Еврохиме» сообщили, что он покинул советы директоров компаний.

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