Бизнесмен Мельниченко оспорил отзыв ВНЖ Швейцарии

Основатель компаний «Еврохим» и СУЭК («Сибирская угольная энергетическая компания») Андрей Мельниченко оспорил в швейцарском суде отзыв вида на жительство Швейцарии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Александра Бырихина, PR-директора бизнесмена.

По словам Бырихина, представители Мельниченко подали иск, в котором заявили, что решение швейцарских властей по ВНЖ было «основано на неверном и неполном установлении юридически значимых фактов, вынесено с нарушением федерального закона и, следовательно, является недействительным».

Бырихин рассказал, что Секретариат по вопросам миграции Швейцарии обосновал свое решение об отзыве ВНЖ категории C (постоянный документ, действующий в течение пяти лет) тем, что бизнесмена долгое время не было в стране. В то же время швейцарские власти знают, что после введения ими санкций против Мельниченко он не мог посетить страну - ограничительные меры предусматривают запрет на въезд.

Швейцарские СМИ ранее сообщили, что Секретариат по вопросам миграции выступает за отзыв ВНЖ у Мельниченко, но власти кантона Граубюнден, где жил бизнесмен, против этого решения.