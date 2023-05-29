Экс-кандидат в президенты Турции призвал оппозицию подумать над ошибками

Турецкий политик Мухаррем Индже, участвовавший в президентских выборах 2018 года, призвал оппозицию задуматься о совершенных ошибках после победы Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом Индже написал в Твиттере.

Индже участвовал в выборах 2018 года от Республиканской народной партии. Тогда он набрал 30,67 процента голосов и занял второе место. В 2023-м он был выдвинут кандидатом в президенты от Партии Отчизны, но затем снял свою кандидатуру.

«Желаю, чтобы президентские выборы, которые прошли в условиях мира и зрелости, приличествующей Турции, были полезными и благоприятными для нашей страны и нашего народа», - написал Индже.

Он поздравил Эрдогана с победой и пожелала ему удачи «в решении накопившихся проблем».

«А пока я предлагаю всей оппозиции подумать о том, какие ошибки мы допускаем», - заключил он.