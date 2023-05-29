Немецкий министр предупредил турок о последствиях победы Эрдогана

Поддержавшие кандидатуру турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана на прошедших выборах не осознают последствия его переизбрания, считает министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Джем Оздемир. Об этом он заявил в своем Twitter-аккаунте.

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«Мне интересно, что происходит там, где сторонники Эрдогана празднуют, не отвечая за последствия своего выбора», — написал глава Минсельхоза.

Он отметил, что многие избиратели, проголосовавшие за турецкого лидера, приняли такое решение из-за отсутствия свободы в стране, а также в связи с бедностью.