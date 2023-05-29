Администрация президента Джо Байдена привела США к превращению в инструмент Украины. Об этом в статье для 19fortyfive заявил бывший сотрудник конгресса, геополитический аналитик Брэндон Вейхерт.

По его мнению, Вашингтон напрямую ввязался в конфликт на Украине и теперь не способен положить ему конец, балансируя на грани мировой ядерной войны. Более того, Белый дом при Байдене ослабил свои позиции в отношениях с Китаем, добавил он.

Ранее Вейхерт назвал настоящего президента США. По его мнению, им является первая леди Джилл Байден из-за ее влияния на мужа. Обозреватель призвал забыть о других центрах власти в администрации американского лидера Джо Байдена. По его мнению, тот факт, что Джилл Байден является первой неизбранной женщиной-президентом страны, должен пугать электорат.