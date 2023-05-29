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Спецоперация на Украине 29 мая: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 29 мая 2023 года.

Спецоперация на Украине 29 мая: последние новости на сегодня
© ТАСС

ВСУ обстреляли Юрьевку в ДНР ракетами Storm Shadow

Вооруженные силы Украины ударили по населенному пункту Юрьевка, применив ракеты Storm Shadow. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал представительства Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Как говорится в сообщении, обстрел был зафиксирован в 19:10. По населенному пункту Юрьевка в Мангушском районе выпустили две ракеты Storm Shadow.

Сведения о жертвах и разрушениях не поступали.

Силы РФ поразили командный пункт ВСУ под Марьинкой

Самоходный миномет «Тюльпан» Южной группировки войск уничтожил командный пункт Вооруженных сил Украины на марьинском направлении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на рассказ командира расчета самоходного миномета «Тюльпан» с позывным «Связист».

Он сообщил, что в основном они атакуют укрепленные районы — траншеи, лесопосадки, блиндажи, окопы, доты, реже работают по зданиям. В этот раз им удалось нанести удар по командно-наблюдательному пункту армии Украины.

Силы разведки сообщили, что украинские военнослужащие укрылись в многоэтажном здании, поэтому руководство решило применить наиболее мощный самоходный миномет и использовать корректируемые снаряды 3Ф5 — «Смельчак». Атака прошла успешно, поделился командир.

Шойгу оценил достижения автомобильных войск в зоне СВО

Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военных автомобилистов с профессиональным праздником. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на его поздравление, опубликованное в Telegram-канале Министерства обороны РФ.

Шойгу заявил, что военные автомобилисты в РФ могут гордиться высоким уровнем подготовки. Они участвуют в боевых действиях на территории Украины, действуют грамотно и четко, а также эффективно выполняют боевые задачи в самых непростых условиях.

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