Япония поздравила Эрдогана с победой на выборах

Правительство Японии поздравило действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост главы государства. Об этом заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно. Его слова приводит РИА Новости.

Как отметил Мацуно, Япония продолжит работать над дальнейшим продвижением двусторонних отношений с Турцией, назвав ее стратегическим партнером.