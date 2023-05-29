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В Варшаве решили выяснить причину распития польскими офицерами водки на «Авроре»

Польские политики решили выяснить, почему польские офицеры пили водку на корабле «Аврора». Дискуссия развернулась в эфире польского телеканала TVP во время обсуждения законопроекта о «влиянии на Польшу в 2007-2022 годах», сообщает издание wPolityce.

В Варшаве решили выяснить причину распития польскими офицерами водки на «Авроре»
© globallookpress.com

Участие в дебатах приняли представители правящей партии «Право и справедливость» (PiS) и оппозиции. В ходе обсуждения евродепутат от PiS Доминик Тарчинский отметил, что польские офицеры контрразведки надевали русские шапки и пили водку с русскими на знаменитом корабле «Аврора».

«Мы нашли бутылки с алкоголем в учебном центре НАТО, во времена [правления коалиции] PO-PSL они все время тусовались с русскими, так не стоит ли это сейчас проверить?» — сказал он.

Тарчинский назвал среди причин, по которой необходимо создать специальную комиссию по изучению влияния, совместные фотографии русских и польских агентов, а также газовые контракты с Россией и деятельность различных фондов и СМИ.

Речь идет о законопроекте «О государственной комиссии по изучению влияния России на внутреннюю безопасность Республики Польша в 2007-2022 годах». Партия «Право и справедливость» предлагает наделить комиссию широкими полномочиями, в том числе правом отстранять чиновников от государственной службы на срок до 10 лет. В свою очередь, критики инициативы указывают на ее антиконституционный характер.

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