Эксперт предсказал позицию Турции по Украине после победы Эрдогана

Победа Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах может означать удвоение усилий Турции по прекращению боевых действий на территории Украины. Такой прогноз дал руководитель Каспийского центра пространственного анализа, доктор философии по экономике, специалист по Турции Ильгар Велизаде, пишет РИА Новости.

Издание напоминает, что 28 мая в Турции состоялся второй тур президентских выборов. Глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер заявил, что Эрдоган в результате обработки бюллетеней из 99,73% избирательных урн набрал 52% голосов и одержал победу. Официально результаты голосования будут опубликованы 1 июня.

Велизаде считает, что позиция Турции по Украине, вероятно, не изменится, то есть Анкара продолжит попытки примирить стороны и усадить их за стол переговоров. Не исключено, что Турция может даже удвоить усилия по урегулированию конфликта на Украине на фоне активизации усилий других потенциальных посредников. Речь в первую очередь идет о Китае, отметил эксперт.