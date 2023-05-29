Президент Польши грубо ошибся, поздравляя Эрдогана

Президент Польши Анджей Дуда хотел поздравить президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в президентских выборах, но ошибся и вместо него указал в своем поздравлении в Twitter футбольного болельщика. Об этом пишет РИА Новости.

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Дуда поздравил Эрдогана с победой и указал, что в этом году Турецкой Республике исполнится 100 лет со дня основания, также 100 лет исполнится Договору о дружбе между Польшей и Турцией. Он заверил, что Варшава намерена продолжать развивать дружеские отношения с Анкарой.

«Мы готовы сотрудничать в обеспечении региональной безопасности, развитии НАТО и мира в Европе», — написал он.

Поздравление на турецком языке лидер Польши опубликовал на своей странице в Twitter, однако вместо аккаунта президента Турции указал страницу болельщика стамбульского футбольного клуба «Бешикташ». Позже поздравление удалили, и на странице появилось сообщение с корректной ссылкой.

Однако пользователи Twitter заметили ошибку и поспешили прокомментировать.

«Прошло 35 минут, прежде чем Ваши сотрудники сообщили Вам, что у Вас есть ошибка в адресате. Что, если бы Вам сказали, что летит ракета?» — задался вопросом Piotr Leski.