$79.97-0.0285.92+0.04

Президент Польши грубо ошибся, поздравляя Эрдогана

Президент Польши Анджей Дуда хотел поздравить президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в президентских выборах, но ошибся и вместо него указал в своем поздравлении в Twitter футбольного болельщика. Об этом пишет РИА Новости.

Президент Польши грубо ошибся, поздравляя Эрдогана
© prezydent.pl

Дуда поздравил Эрдогана с победой и указал, что в этом году Турецкой Республике исполнится 100 лет со дня основания, также 100 лет исполнится Договору о дружбе между Польшей и Турцией. Он заверил, что Варшава намерена продолжать развивать дружеские отношения с Анкарой.

«Мы готовы сотрудничать в обеспечении региональной безопасности, развитии НАТО и мира в Европе», — написал он.

Поздравление на турецком языке лидер Польши опубликовал на своей странице в Twitter, однако вместо аккаунта президента Турции указал страницу болельщика стамбульского футбольного клуба «Бешикташ». Позже поздравление удалили, и на странице появилось сообщение с корректной ссылкой.

Однако пользователи Twitter заметили ошибку и поспешили прокомментировать.

«Прошло 35 минут, прежде чем Ваши сотрудники сообщили Вам, что у Вас есть ошибка в адресате. Что, если бы Вам сказали, что летит ракета?» — задался вопросом Piotr Leski.

Mierzeja сыронизировала, что хотя бы со второго раза у лидера Польши получилось сделать все правильно.

В США назвали Путина победителем выборов в Турции

10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий