Кличко сообщил о взрыве в Киеве

Мэр Киева сообщил о попаданиях в ходе обстрела
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрыве в Святошинском районе города. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его данным, обломки упали на здание, в настоящее время пожарные ликвидируют возгорание. Также в результате падения обломков, повреждена крыша одноэтажного частного дома в Подольском районе. Кличко отметил, что в результате возгорания не произошло.
Мэр Киева сообщил, что в городе работает система противовоздушной обороны (ПВО).
«На всех местах вызовов, куда выехали столичные медики, пострадавших, предварительно, не обнаружено», — добавил он.
Ранее стало известно о серии мощных взрывов в украинской столице. Также сообщалось о взрывах в Полтавской, Винницкой, Черкасской и Одесской областях Украины. Воздушная тревога объявлена на всей территории страны.