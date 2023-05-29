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Лидеры ФРГ, Италии и Венгрии обратились к Эрдогану после его переизбрания

Лидеры Италии, ФРГ и Венгрии поздравили Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в президентских выборах в Турции. Об этом пишет РИА Новости.

Лидеры ФРГ, Италии и Венгрии обратились к Эрдогану после его переизбрания
© РИА Новости

Ранее глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер заявил, что Эрдоган победил во втором туре выборов, набрав 52% голосов. Итоговые результаты выборов будут опубликованы 1 июня.

Канцлер Германии Олаф Шольц на своей странице в Twitter указал, что ФРГ и Турция — близкие союзники и партнеры, тесно связанные экономически и социально. Он поздравил Эрдогана и добавил, что теперь они смогут продвигать «общую агенду» с новой силой.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони также поздравила Эрдогана с победой и заявила, что вместе Италия и Турция смогут сделать больше для глобального роста и стабильности в регионах. Страны также должны разделить ответственность в Средиземном море, отметила Мелони.

Президент Венгрии Каталин Новак присоединилась к поздравлениям. Она указала, что стабильность Турции много значит для всей Европы. Новак предположила, что именно Турция может сыграть важную роль в прекращении боевых действий на территории Украины. Она добавила, что с нетерпением ждет укрепления партнерства между Венгрией и Турцией.

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