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34 минуты назад

Шольц поздравил Эрдогана с победой на президентских выборах

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Канцлер Германии Олаф Шольц на своей странице в Twitter поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах в Турции и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество двух стран. Глава немецкого государства отметил, что у Берлина и Анкары есть направления для взаимодействия.

Шольц поздравил Эрдогана с победой на президентских выборах
Фото: ТАССТАСС

Германия и Турция являются близкими партнерами и союзниками, мы тесно связаны друг с другом с общественной и экономической точек зрения. Поздравляю президента Эрдогана с переизбранием. Теперь мы хотим с воодушевлением продвигать общие темы сотрудничества, — написал Шольц.

По словам немецкого канцлера, стороны смогут приступить к реализации этих планов с «новыми силами».

Ранее российский президент Владимир Путин поздравил турецкого коллегу Эрдогана с переизбранием на пост главы Турции, поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля. Путин отметил, что победа стала закономерным результатом работы Эрдогана, а также российский лидер высоко оценил вклад президента Турции в упрочнение дружественных отношений двух стран.

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