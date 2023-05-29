Шольц поздравил Эрдогана с победой на президентских выборах

Канцлер Германии Олаф Шольц на своей странице в Twitter поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах в Турции и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество двух стран. Глава немецкого государства отметил, что у Берлина и Анкары есть направления для взаимодействия.