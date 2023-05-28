В Германии состоялся протест против лидера рок-группы Pink Floyd

Примерно 400 человек протестующих собрались недалеко от главного концертного зала Франкфурта-на-Майне, где было запланировано выступление одного из основателей группы Pink Floyd Роджера Уотерса, сообщает портал Hessenschau.

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— По данным полиции, в воскресенье днем перед концертным залом собралось около 400 человек. Они почтили память жертв национал-социалистов, выразили протест против рок-музыканта и солидарность с Израилем, – отмечают в издании.

По некоторым данным, в акции принимал участие также бургомистр города Майк Йозеф. По давним сведениям, полиция в Берлине начала дело против Уотерса после того, как он выступил в образе некоего диктатора. Уотерс в свою очередь пытается опровергнуть все такие обвинения.