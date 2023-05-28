$79.97-0.0285.92+0.04
1 час назад

В Германии состоялся протест против лидера рок-группы Pink Floyd

Вечерняя Москва

Примерно 400 человек протестующих собрались недалеко от главного концертного зала Франкфурта-на-Майне, где было запланировано выступление одного из основателей группы Pink Floyd Роджера Уотерса, сообщает портал Hessenschau.

В Германии состоялся протест против лидера рок-группы Pink Floyd
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— По данным полиции, в воскресенье днем перед концертным залом собралось около 400 человек. Они почтили память жертв национал-социалистов, выразили протест против рок-музыканта и солидарность с Израилем, – отмечают в издании.

По некоторым данным, в акции принимал участие также бургомистр города Майк Йозеф. По давним сведениям, полиция в Берлине начала дело против Уотерса после того, как он выступил в образе некоего диктатора. Уотерс в свою очередь пытается опровергнуть все такие обвинения.

Сооснователь рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс намерен судиться из-за попыток отмены его концертов в Германии. Об этом сообщило издание Helsinki Times. В феврале земля Гессен и руководство Франкфурта официально потребовали расторжения договора аренды для выступления Уотерса. Это связано с его заявлениями о Палестине и Украине.

В мире,Роджер Уотерс,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий