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Глава ЦИК Турции заявил, что, по предварительным данным, на выборах победил Эрдоган

Высший избирательный совет (ЦИК) Турции признал, исходя из предварительных результатов, победу за действующим лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом во втором туре президентских выборов. Об этом заявил в воскресенье журналистам глава ЦИК Ахмет Енер.

Глава ЦИК Турции назвал победителя на выборах президента
© РИА Новости

"Количество обработанных бюллетеней для голосования внутри страны и за ее пределами составляет 99,43%. Тайип Эрдоган получает 52,14%, Кемаль Кылычдароглу - 47,86%. Между кандидатами на данный момент разрыв составляет 2,253 млн голосов. Еще не поступившие в систему подсчета 809 тысяч голосов не смогут повлиять на результаты, даже если все они отойдут одному из кандидатов. Таким образом, по предварительным подсчетам, президентом Турецкой Республики избран господин Реджеп Тайип Эрдоган", - сказал глава ЦИК.

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