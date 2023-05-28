Глава ЦИК Турции назвал победителя на выборах президента

"Количество обработанных бюллетеней для голосования внутри страны и за ее пределами составляет 99,43%. Тайип Эрдоган получает 52,14%, Кемаль Кылычдароглу - 47,86%. Между кандидатами на данный момент разрыв составляет 2,253 млн голосов. Еще не поступившие в систему подсчета 809 тысяч голосов не смогут повлиять на результаты, даже если все они отойдут одному из кандидатов. Таким образом, по предварительным подсчетам, президентом Турецкой Республики избран господин Реджеп Тайип Эрдоган", - сказал глава ЦИК.