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Кылычдароглу назвал нынешние выборы одним из самых несправедливых этапов в истории Турции

Кандидат от оппозиции и председатель Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу продолжит бороться за демократию после прошедшего в воскресенье второго тура президентских выборов. Такую позицию он изложил в воскресенье в беседе с журналистами в партийной штаб-квартире в Анкаре.

Кылычдароглу отреагировал на итоги президентских выборов
© globallookpress.com

"Эти выборы были одним из самых несправедливых периодов в истории. Я благодарю всех наших сторонников за поддержку, за более чем 25 млн голосов. Продолжайте бороться за демократию. Я боролся за это, за вас и в дальнейшем продолжу заниматься этим", - сказал политик.

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