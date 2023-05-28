$79.97-0.0285.92+0.04

Байден заявил об отсутствии препятствий в вопросе повышения потолка госдолга

Президент США Джо Байден заявил, что в вопросе повышения потолка госдолга, чтобы предотвратить дефолт, нет «камней преткновения». Об этом говорится в сообщении Белого дома.

Байден высказался о ситуации с повышением потолка госдолга
© Газета.ru

Он также подтвердил, что собирается провести телефонный разговор со спикером Палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти в 22:00 по московскому времени.

«Я собираюсь позвонить Маккарти в три часа, чтобы убедиться в том, что все точки над i расставлены», — сказал Байден.

До этого спикер Палаты представителей Конгресса США сообщил, что в воскресенье, 28 мая, планирует окончательно согласовать с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом все детали соглашения по повышению потолка американского госдолга. При этом он заявил, что он «нисколько» не беспокоится о потере своего поста в результате соглашения о потолке госдолга.

Стало известно о договоренности Белого дома и республиканцев по госдолгу

Также стало известно, что Белый дом и республиканцы палаты представителей конгресса США на переговорах по предотвращению дефолта в стране достигли принципиальной договоренности по повышению потолка американского госдолга и сокращению бюджетных расходов. Отмечается, что республиканцы палаты представителей конгресса «достигли принципиального соглашения с Белым домом по сделке о лимите задолженности».

21
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий