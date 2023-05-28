Байден высказался о ситуации с повышением потолка госдолга

Президент США Джо Байден заявил, что в вопросе повышения потолка госдолга, чтобы предотвратить дефолт, нет «камней преткновения». Об этом говорится в сообщении Белого дома.

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Он также подтвердил, что собирается провести телефонный разговор со спикером Палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти в 22:00 по московскому времени.

«Я собираюсь позвонить Маккарти в три часа, чтобы убедиться в том, что все точки над i расставлены», — сказал Байден.

До этого спикер Палаты представителей Конгресса США сообщил, что в воскресенье, 28 мая, планирует окончательно согласовать с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом все детали соглашения по повышению потолка американского госдолга. При этом он заявил, что он «нисколько» не беспокоится о потере своего поста в результате соглашения о потолке госдолга.