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На Тайване могут запустить остановленные АЭС

Заместитель главы администрации Тайваня Лай Циндэ допустил возможность запуска выведенных из эксплуатации атомных электростанций в случае блокады острова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на тайваньский информационный портал «Ляньхэ синьвэньван».

На Тайване могут запустить остановленные АЭС
© Газета.Ru

Отмечается, что во время поездки замглавы администрации острова в Национальный университет Тайваня один из студентов спросил политика о том, что власти планируют предпринять в случае блокады острова и отсутствия возможности импортировать газ и другие энергоресурсы.

Циндэ подчеркнул, что в текущий момент профильные ведомства прорабатывают варианты того, каким образом можно обеспечить возможность использования уже остановленных ядерных реакторов в экстренных ситуациях.

Он добавил, что на сегодняшний день Тайвань импортирует порядка 80% необходимых острову энергоресурсов.

Ранее глава тайваньского МИД Джозеф У заявил, что власти Тайваня обсуждают со своими союзниками вопросы, связанные с предоставлением «ядерного зонтика».

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