ЦИК Турции огласил предварительные итоги президентских выборов

Глава ЦИК Ахмет Йенер рассказал, что после подсчета почти 55% бюллетеней действующий президент лидирует с 54% голосов на выборах президента Турции.

«Мы посчитали 54,6% голосов. За [Кемаля] Кылычдароглу проголосовали 45,53%, за Эрдогана - 54,47%», - заявил Йенер.

Вместе с тем, турецкие СМИ приводят и другие данные, сообщает ТАСС.

По сведениям оппозиционного канала Halk TV, после подсчета 85% бюллетеней, разрыв между кандидатами составлял всего 0,9 процентного пункта.

Проправительственная газета Yeni Şafak сообщила, что по итогам обработки 87% бюллетеней, Эрдоган лидирует с 52,9%.

Государственный канал TRT уточнил, что Эрдоган набирает 52,93% голосов, а у Кылычдароглу 47,07% после обработки 87,55% бюллетеней.

Согласно данным агентства Anadolu, Эрдоган набирает 52,34% голосов, Кылычдароглу получает 47,66% после обработки 95,34% бюллетеней.