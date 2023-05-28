В Стамбуле сотни людей собираются у штаба партии Эрдогана

После закрытия участков люди стали активно собираться вдоль оживленной дороги около штаба, по которой проезжают сигналящие автомобили с турецкими флагами. Многие из собравшихся также держат в руках флаги ПСР. Люди скандируют лозунги в поддержку Эрдогана. Рядом со штабом в прямом эфире транслируется подсчет голосов. Обстановка в целом спокойная, рядом со штабом дежурят десятки полицейских.