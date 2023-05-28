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На центральную площадь Анкары стягиваются наряды полиции

На центральную площадь столицы Турции стягиваются наряды полиции, меры безопасности усилены, передают корреспондент ТАСС.

На центральную площадь Анкары стягиваются наряды полиции
© globallookpress.com

На площадь Кызылай съезжаются автобусы и микроавтобусы с дополнительными нарядами. По периметру выстраиваются полицейские с автоматами на случай возможных инцидентов. Кроме того, дежурит группа военных.

К моменту обработки около 92% бюллетеней голосования второго тура президентских выборов отдельных стычек сторонников двух кандидатов - Реджепа Тайипа Эрдогана и Кемаля Кылычдароглу - в центре Анкары не наблюдается.

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