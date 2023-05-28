Эрдоган оценил итоги президентских выборов в Турции

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что второй тур выборов главы государства завершен, и назвал себя их победителем. Его слова в воскресенье, 28 мая, передает ТАСС.

Политик в ходе обращения к сторонникам заявил, что народ на ближайшие пять лет передал ему и его администрации ответственность за управление страной. Кроме того, он спел победную песню.

По словам Эрдогана, итоги выборов в Турции стали праздником демократии.

Второй тур президентских выборов завершился в Турции в воскресенье, 28 мая. Согласно предварительным результатам, озвученным ЦИК республики, Эрдоган набрал свыше 50 процентов голосов избирателей и одержал победу.