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Эрдоган объявил себе победителем президентских выборов в Турции

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что второй тур выборов главы государства завершен, и назвал себя их победителем. Его слова в воскресенье, 28 мая, передает ТАСС.

Эрдоган оценил итоги президентских выборов в Турции
© globallookpress.com

Политик в ходе обращения к сторонникам заявил, что народ на ближайшие пять лет передал ему и его администрации ответственность за управление страной. Кроме того, он спел победную песню.

По словам Эрдогана, итоги выборов в Турции стали праздником демократии.

Второй тур президентских выборов завершился в Турции в воскресенье, 28 мая. Согласно предварительным результатам, озвученным ЦИК республики, Эрдоган набрал свыше 50 процентов голосов избирателей и одержал победу.

ЦИК Турции огласил предварительные итоги президентских выборов

Первый тур президентских выборов в Турции прошел 14 мая. Тогда Эрдоган набрал 49,24 процента голосов, а Кылычдароглу — 45,07 процента. На третьей строчке разместился Синан Оган, который получил 5,28 процента голосов.

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