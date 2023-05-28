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США усилят охрану Нюрнберга патрулями из-за нападения своих солдат на полицию

Военные патрули США усилят охрану вокзала немецкого Нюрнберга. Об этом в воскресенье, 28 мая, сообщает издание Merkur.de.

США усилят охрану Нюрнберга патрулями
© Lenta.ru

По данным издания, согласно новой концепции безопасности центральный вокзал города будет охранять большее количество местных полицейских, вместе с ними дежурство будут нести патрули американской военной полиции. Официальной причиной называют возросший в районе уровень криминала и нападение в январе солдат армии США на местных полицейских, пытавшихся разнять драку.

Военные из США, ставшие участниками драки с сотрудниками немецкой правоохранительных органов, служили на одной из американских военных баз в Баварии.

3 января сообщалось, что военные Вооруженных сил (ВС) США расположились в семи минутах полета ракеты от Крыма.

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