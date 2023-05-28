Генсек НАТО призвал Косово снизить уровень эскалации в регионе

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал власти частично признанного Косово снизить уровень эскалации в регионе. Об этом он написал в соцсети Twitter.

«Приштина должна снизить уровень эскалации, не предпринимать односторонних дестабилизирующих шагов», — заявил Столтенберг.

Он отметил, что албанцы во главе с Курти не должны принимать односторонних мер и призвал их способствовать разрядке ситуации в регионе.

Ранее президент Сербии Александр Вучич привёл сербскую армию в состояние максимальной боеготовности из-за односторонних шагов Приштины. Вооруженные силы Белграда разместились у административных линий с Косово.