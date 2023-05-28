Эрдоган раздал деньги на избирательном участке

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган при посещении избирательного участка раздал деньги подросткам, пишет ТАСС.

В воскресенье, 28 мая, в Турции проходит второй тур президентских выборов. Действующий президент и его соперник, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу, побывали на избирательных участках и приняли участие в голосовании.

В общей сложности политик пробыл на участке, находящемся в средней школе имени Саффета Чеби, около часа.

По данным агентства, Эрдоган, так же как и во время первого тура, раздавал детям купюры достоинством 200 турецких лир (800 рублей).