Лукашенко назвал способ получить от России ядерную защиты
Страны, желающие иметь ядерную защиту, могут присоединиться к Союзному государству России и Белоруссии. Об этом в интервью каналу «Россия 1» заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
По его словам, он не считает, что «Касым-Жомарт Токаев переживает» по поводу единого ядерного оружия у России и Белоруссии. Более того, никто не против того, чтобы Казахстан или другие дружественные страны присоединились к союзу Минска и Москвы. Тогда у них также появится гарантированная защита в виде ядерного оружия.
«Это очень просто. В Союз Белоруссии и России надо вступать и всё, будет ядерное оружие на всех», - сказал Лукашенко.
Белорусский лидер подчеркнул, что это его мнение, а не мнение россиян.
«Думаю, это возможно. Мы стратегически должны понимать, что у нас уникальный шанс объединиться», - добавил Лукашенко.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время заседании Евразийского экономического форума сказал, что уровень интеграции Союзного государства России и Белоруссии настолько высок, что у Москвы и Минска имеется «одно ядерное оружие на двоих».