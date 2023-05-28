Лукашенко назвал способ получить от России ядерную защиты

Страны, желающие иметь ядерную защиту, могут присоединиться к Союзному государству России и Белоруссии . Об этом в интервью каналу «Россия 1» заявил белорусский лидер Александр Лукашенко .

По его словам, он не считает, что «Касым-Жомарт Токаев переживает» по поводу единого ядерного оружия у России и Белоруссии. Более того, никто не против того, чтобы Казахстан или другие дружественные страны присоединились к союзу Минска и Москвы. Тогда у них также появится гарантированная защита в виде ядерного оружия.