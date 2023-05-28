Российского миллиардера захотели лишить ВНЖ в Швейцарии

Российского миллиардера, основателя международного производителя удобрений «Еврохим» и угольно-энергетической компании СУЭК Андрея Мельниченко могут лишить вида на жительство (ВНЖ) в Швейцарии. Об этом пишет портал SonntagsBlick со ссылкой на источники.

Уточняется, что бизнесмена хотят лишить ВНЖ из-за того, что он много времени проводит за пределами этой страны. По данным изданиям, дело Мельниченко обсуждали в правительстве кантона Граубюнден, где зарегистрирован миллиардер. Известно, что большинство в руководящем органе кантона одобрило предоставление статуса резидента.