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Основателя «Еврохима» захотели лишить ВНЖ в Швейцарии

Российского миллиардера, основателя международного производителя удобрений «Еврохим» и угольно-энергетической компании СУЭК Андрея Мельниченко могут лишить вида на жительство (ВНЖ) в Швейцарии. Об этом пишет портал SonntagsBlick со ссылкой на источники.

Российского миллиардера захотели лишить ВНЖ в Швейцарии
© ТАСС

Уточняется, что бизнесмена хотят лишить ВНЖ из-за того, что он много времени проводит за пределами этой страны. По данным изданиям, дело Мельниченко обсуждали в правительстве кантона Граубюнден, где зарегистрирован миллиардер. Известно, что большинство в руководящем органе кантона одобрило предоставление статуса резидента.

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Тем не менее под руководством председателя правительства Граубюндена Питера Пейера «мяч был незаметно передан» ответственному Государственному секретариату по вопросам миграции (SEM). Иностранцы с ВНЖ категории С теряют право на проживание в Швейцарии, если выезжают из страны более чем на шесть месяцев.

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