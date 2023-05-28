Эрдоган рассердился из-за крика неизвестного в избирательном участке

Громкий возглас неизвестного мужчины, внезапно раздавшийся в избирательном участке, рассердил главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Видео инцидента опубликовал Halktv.

Отмечается, что в воскресенье, 28 мая, в Турции проходит второй тур президентских выборов. Избирателям предстоит сделать выбор между Эрдоганом и кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу.

На кадрах действующий президент заходит на территорию избирательного участка, расположенного в средней школе Саффета Чеби.

В этот момент неизвестный кричит в сторону Эрдогана: «Десять лет пытаюсь посмотреть на тебя!».

Глава государства смотрит в сторону, откуда донеслось восклицание, и дает указание своим сопровождающим «успокоить ситуацию».