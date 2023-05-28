В США указали на политические риски для Байдена в случае поднятия потолка госдолга

«Экономические результаты сделки по повышению потолка долга будут иметь волновые последствия для кандидатов в президенты в 2024 и 2028 годах. Участники переговоров от Республиканской палаты представителей и Белого дома торговались по предложениям, которые могут включать многолетнее сокращение расходов и, возможно, вызвать или усугубить рецессию в 2024 году. Такой сценарий повлиял бы на кампанию по переизбранию президента Джо Байдена, которая и так страдает от низких рейтингов одобрения», — заключается в материале.