$79.97-0.0285.92+0.04

Алиев высказался о возможности подписания мирного договора с Арменией

Баку и Ереван подпишут в ближайшем будущем мирный договор, если власти Армении не изменят свою позицию, рассказал президент Азербайджана Ильхам Алиев. Об этом пишет ТАСС.

Алиев высказался о возможности подписания мирного договора с Арменией
© РИА Новости

Отмечается, что свое заявление президент сделал во время встречи с жителями Лачинского района.

Алиев подчеркнул, что в настоящее время, с учетом того, что Армения признала территориальную целостность республики, не осталось препятствий для подписания мирного договора.

Пашинян и Алиев устроили перепалку из-за фразы "зангезурский коридор"

Мирный договор между государствами, выразил надежду президент, будет подписан в ближайшем будущем. Он уточнил, что это произойдет в том случае, если Ереван «вновь не изменит свою позицию».

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван и Баку пришли к соглашению о взаимном признании территориальной целостности друг друга.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий