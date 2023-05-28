Алиев высказался о возможности подписания мирного договора с Арменией

Баку и Ереван подпишут в ближайшем будущем мирный договор, если власти Армении не изменят свою позицию, рассказал президент Азербайджана Ильхам Алиев. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что свое заявление президент сделал во время встречи с жителями Лачинского района.

Алиев подчеркнул, что в настоящее время, с учетом того, что Армения признала территориальную целостность республики, не осталось препятствий для подписания мирного договора.

Мирный договор между государствами, выразил надежду президент, будет подписан в ближайшем будущем. Он уточнил, что это произойдет в том случае, если Ереван «вновь не изменит свою позицию».