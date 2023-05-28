Осведомитель раскрыл личные данные Илона Маска

Из инфраструктуры производителя электрокаров Tesla утекли личные данные бизнесмена Илона Маска, среди них - номер социального страхования, который де-факто является национальным идентификационным номером в США. Об этом сообщает немецкая газета Handelsblatt.

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По данным издания, информация содержится в огромном массиве данных, которые передал им осведомитель из Tesla. "Получено 100 ГБ данных, включая более 100 тыс. имен и зарплат нынешних и бывших сотрудников Tesla, а также контактные данные клиентов и информацию о продукции производителя электромобилей", - говорится в статье.

Согласно опубликованным данным, Tesla получила около 4000 жалоб клиентов на проблемы. В Handelsblatt указали на то, что внутри Tesla действует требование к сотрудникам сообщать о жалобах только устно, чтобы не было никаких письменных записей.

По данным Handelsblatt, утечка может привести к нарушению регламента по защите данных в Европе и, в свою очередь, к большому штрафу для Tesla. Юрист Tesla обвинил в нарушении и утечке данных "рассерженного бывшего сотрудника".