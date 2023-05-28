$79.97-0.0285.92+0.04

Осведомитель раскрыл личные данные Илона Маска

Из инфраструктуры производителя электрокаров Tesla утекли личные данные бизнесмена Илона Маска, среди них - номер социального страхования, который де-факто является национальным идентификационным номером в США. Об этом сообщает немецкая газета Handelsblatt.

Осведомитель раскрыл личные данные Илона Маска
© Газета.Ru

По данным издания, информация содержится в огромном массиве данных, которые передал им осведомитель из Tesla. "Получено 100 ГБ данных, включая более 100 тыс. имен и зарплат нынешних и бывших сотрудников Tesla, а также контактные данные клиентов и информацию о продукции производителя электромобилей", - говорится в статье.

Причины утечек секретных данных в США объяснили

Согласно опубликованным данным, Tesla получила около 4000 жалоб клиентов на проблемы. В Handelsblatt указали на то, что внутри Tesla действует требование к сотрудникам сообщать о жалобах только устно, чтобы не было никаких письменных записей.

По данным Handelsblatt, утечка может привести к нарушению регламента по защите данных в Европе и, в свою очередь, к большому штрафу для Tesla. Юрист Tesla обвинил в нарушении и утечке данных "рассерженного бывшего сотрудника".

Ранее в мае издание The Verge сообщало, что в первом квартале 2023 года электромобиль Tesla Model Y стал самой продаваемой моделью в мире среди всех машин.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий