В Киеве заявили о самой массированной атаке беспилотников

Киев подвергся самой массированной атаке беспилотников с начала СВО
Минувшей ночью на Киев обрушилась самая массированная атака беспилотников с начала СВО. Взрывы в городе происходили с полуночи и до шести утра, начались многочисленные пожары. Об этом в Telegram-канале сообщил глава городской военной администрации Киева Сергей Попко.
По его словам, воздушная тревога в украинской столице длилась пять часов.
Попко уверяет, что сработали силы ПВО и разрушения и пожары есть только «в результате падения обломков». По его данным, один человек погиб и один пострадал.
Как передает ТАСС со ссылкой на очевидцев, в разных районах Киева возникли пожары.
В результате многочисленных атак беспилотников горят тканевые склады, наблюдается пожар вблизи торгово-развлекательного центра «Океан-плаза» (Голосеевский район).
«Дроны сбивали всю ночь, такого еще не бывало», - сказал один из свидетелей.
Другой добавил, что всю ночь звучали взрывы, было много взрывных волн.
Накануне ВСУ провели одну из самых массовых атак на город Шебекино Белгородской области. Погиб один человек, еще трое были ранены, включая двоих детей. Губернатор области назвал этот день самым тяжелым для Шебекино.