В Киеве заявили о самой массированной атаке беспилотников

Минувшей ночью на Киев обрушилась самая массированная атака беспилотников с начала СВО. Взрывы в городе происходили с полуночи и до шести утра, начались многочисленные пожары. Об этом в Telegram-канале сообщил глава городской военной администрации Киева Сергей Попко.

По его словам, воздушная тревога в украинской столице длилась пять часов.

Попко уверяет, что сработали силы ПВО и разрушения и пожары есть только «в результате падения обломков». По его данным, один человек погиб и один пострадал.

Как передает ТАСС со ссылкой на очевидцев, в разных районах Киева возникли пожары.

В результате многочисленных атак беспилотников горят тканевые склады, наблюдается пожар вблизи торгово-развлекательного центра «Океан-плаза» (Голосеевский район).

«Дроны сбивали всю ночь, такого еще не бывало», - сказал один из свидетелей.

Другой добавил, что всю ночь звучали взрывы, было много взрывных волн.