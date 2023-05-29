Метро Киева отказалось пустить жителей во время воздушной тревоги

Во время воздушной тревоги в Киеве жителей не пустили в метро. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).

Инцидент произошел на станции «Минская». Киевляне стучались в запертые двери, но безрезультатно — метро оказалось закрыто на ночь.

28 мая начальник военной администрации украинской столицы Сергей Попко рассказал, что Киев минувшей ночью подвергся самой массированной с начала специальной военной операции (СВО) атаке беспилотниками. По словам чиновника, та атака на город стала четырнадцатой с начала мая. Беспилотники наносили удары в несколько волн, а режим воздушной тревоги действовал более пяти часов.