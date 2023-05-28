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В Турции начался второй тур выборов президента

В Турции объявили второй тур выборов президента. Об этом сообщает турецкое издание Haber Turk.

В Турции начался второй тур выборов президента
© РИА Новости

«Голосование во втором туре президентских выборов, которые впервые пройдут в политической истории Турции, начнется сегодня в 08:00 и продлится до 17:00 по всей Турции», — говорится в материале издания.

Выборы в Турции идут с 14 мая. Политолог Иван Мезюхо сообщал, что победа действующего лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана выгодна для России. Однако в аналитическом центре ORC Research допустили победу оппозиционного кандидата Кемаля Кылычдароглу. Сам кандидат в рамках предвыборной кампании пообещал не вводить ограничения для российский туристов. Эрдоган сообщал, что при победе Кылычдароглу, вместе с ним в победят террористические организации. Оппозиционер, в свою очередь, выступил с заявлением не отдавать голос за Эрдогана, дабы не совершать грех.

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