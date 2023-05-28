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Саудовская Аравия ведет переговоры о присоединении к банку БРИКС – СМИ

Саудовская Аравия участвует в переговорах о присоединении к Новому банку развития БРИКС (союз пяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР) в качестве его нового члена. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на заявление организации.

СМИ: Саудовская Аравия ведет переговоры о присоединении к банку БРИКС
© ТАСС

Представители банка сообщили, что придают большое значение Саудовской Аравии на Ближнем Востоке. Помимо этого, вступление страны в организацию позволит укрепить связи между членами банка, который был создан крупнейшими развивающимися экономиками мира.

Ранее в Бразилии выступили с предложением создать единую валюту БРИКС для отказа от американского доллара. Так, бразильский президент Лула да Силва заявлял об опасении из-за действий американской стороны по аккумулированию долларовой ликвидности за пределами Штатов. До этого посол Аргентины в РФ Эдуардо Суайн сообщил, что власти страны допускают вступление в состав БРИКС по итогам встречи группы в Дурбане в августе. Он добавил, что работа над этим идет в течение продолжительного времени.

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