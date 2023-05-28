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Американский сенатор назвал смерть россиян «удачной» тратой денег США

Граждане России умирают в результате «самой удачной» траты финансовых средств властями Соединенных Штатов в рамках помощи Киеву, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американского сенатора Линдси Грэма.

Американский сенатор назвал смерть россиян «удачной» тратой денег США
© ТАСС

Его заявление прозвучало во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Переговоры состоялись в Киеве.

«Русские умирают <...> Мы еще никогда не тратили деньги так удачно», — указал Грэм Зеленскому.

Во время беседы глава Украины поблагодарил парламентария за вклад в укрепление обороноспособности армии. Также Зеленский выразил благодарность всему американскому обществу, главе Белого дома Джо Байдену, Конгрессу за поддержку Украины.

Ранее американский Сенат единогласно принял резолюцию, которая осуждает руководство России за спецоперацию на Украине. Инициатива принадлежала Линдси Грэму. Тогда же парламентарии призвали «государства требовать от Международного уголовного суда и Международного суда ООН дать добро на все находящиеся на рассмотрении расследования по факту военных преступлений и преступлений против человечности», приписываемых в тексте документа ВС РФ.

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