Американский сенатор назвал смерть россиян «удачной» тратой денег США

Граждане России умирают в результате «самой удачной» траты финансовых средств властями Соединенных Штатов в рамках помощи Киеву, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американского сенатора Линдси Грэма.

Его заявление прозвучало во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Переговоры состоялись в Киеве.

«Русские умирают <...> Мы еще никогда не тратили деньги так удачно», — указал Грэм Зеленскому.

Во время беседы глава Украины поблагодарил парламентария за вклад в укрепление обороноспособности армии. Также Зеленский выразил благодарность всему американскому обществу, главе Белого дома Джо Байдену, Конгрессу за поддержку Украины.