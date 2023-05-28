Кличко заявил, что после ночных взрывов загорелась крыша склада
Мэр Киева Виталий Кличко в социальных сетях заявил, что после ночных взрывов загорелась крыша склада.
"В Голосеевском районе столицы в результате падения обломков БПЛА горит крыша здания трехэтажного складского помещения. Все службы трудятся на месте", - указано в сообщении.
Тем временем, в украинской столице продолжаются взрывы, которые, как сообщается, вызваны налетом беспилотников.
Ранее в ночь на воскресенье, 28 мая, воздушная тревога была объявлена в Киеве и Киевской области, Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Житомирской областях Украины, а также на подконтрольной киевским властям части Херсонской области. 10 октября ВС РФ начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост.