Конгрессмен Макгенри заявил, что Маккарти и Байден должны договориться по телефону
Конгрессмен от штата Северная Каролина из Республиканской партии Макгенри заявил, что спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти и президент Соединенных Штатов Джо Байден должны договориться по телефону по госдолгу, сообщает телеканал CBS.
"Байден и спикер Маккарти должны решить оставшиеся вопросы по телефону", - заявил Макгенри.
По данным телеканала, телефонный разговор политиков уже начался. В переговорах участвует Макгенри, лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис, лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер. Демократы-представители Байдена и республиканцы обсуждают повышение госдолга США до 2025 года и заморозку значительного объема внутренних расходов.
Ранее спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что Белый дом и республиканцы смогут договориться по госдолгу до 5 июня.