Макгенри заявил, что Маккарти и Байден должны договориться по телефону

По данным телеканала, телефонный разговор политиков уже начался. В переговорах участвует Макгенри, лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис, лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер. Демократы-представители Байдена и республиканцы обсуждают повышение госдолга США до 2025 года и заморозку значительного объема внутренних расходов.