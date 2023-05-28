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Конгрессмен Макгенри заявил, что Маккарти и Байден должны договориться по телефону

Конгрессмен от штата Северная Каролина из Республиканской партии Макгенри заявил, что спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти и президент Соединенных Штатов Джо Байден должны договориться по телефону по госдолгу, сообщает телеканал CBS.

Макгенри заявил, что Маккарти и Байден должны договориться по телефону
© Reuters

"Байден и спикер Маккарти должны решить оставшиеся вопросы по телефону", - заявил Макгенри.

По данным телеканала, телефонный разговор политиков уже начался. В переговорах участвует Макгенри, лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис, лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер. Демократы-представители Байдена и республиканцы обсуждают повышение госдолга США до 2025 года и заморозку значительного объема внутренних расходов.

Ранее спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что Белый дом и республиканцы смогут договориться по госдолгу до 5 июня.

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