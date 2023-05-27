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Эрдоган спел перед избирателями о любви

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган исполнил перед своими сторонниками в ходе митинга песню о любви, «которую нельзя стереть» даже в случае смерти. Песня Duyanlara Duymayanlara — один из музыкальных национальных символов страны.

Эрдоган спел перед избирателями о любви
© News.ru

28 мая в стране пройдет второй тур голосования на выборах президента страны. Главным соперником Эрдогана является 74-летний Кемаль Кылычдароглу, выдвинутый девятью оппозиционными партиями.

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Предвыборный митинг Эрдогана перед итоговым раундом выборов прошел на площади Кызылай — в родном для политика районе Касымпаша. На сцену Эрдоган вышел с опозданием на полчаса, а его предвыборная речь длилась примерно 20 минут.

Первый тур президентских выборов прошел в Турции 14 мая. Эрдоган набрал 49,35% голосов, а Кылычдароглу удалось набрать голоса 45% избирателей. В итоге ни один из кандидатов на пост главы государства не смог набрать более 50% голосов, потому и был назначен второй тур. В очередном раунде победитель будет определен простым большинством голосов. Синан Оган, набравший в первом туре всего 5,17% голосов, призвал поддержать во втором туре Эрдогана.

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