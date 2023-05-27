Кылычдароглу назвал «грехом» голосование за Эрдогана

Кылычдароглу назвал «грехом» голосование за действующего президента
Голосовать за Реджепа Тайипа Эрдогана - «грех» для мусульманина. Такое заявление накануне второго тура выборов сделал кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу, передает издание Yeni Şafak.
Кылычдароглу, обвинил избирателей Эрдогана в «аморальности».
«Те. кто собирается голосовать за Эрдогана, не делайте этого, не поддавайтесь искушению. Настоящий мусульманин не совершит такого большого греха. Надо быть нравственным и добродетельным», - заявил Кылычдароглу.
По его мнению, если избиратель Эрдогана думает о государстве, он должен переосмыслить свою позицию.
В воскресенье, 28 мая в Турции пройдет второй тур голосования.
В первом туре действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,51% голосов, а представитель оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 44,88%.
Ранее Эрдоган заявил, что выборы показали отсутствие диктатуры в Турции.