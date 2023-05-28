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29 минут назад

Politico: Венгрия заблокировала новый пакет санкций ЕС против России

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Греция и Венгрия не хотят принимать очередной пакет антироссийских санкций. Причина подобного решения кроется в заявлениях Киева о попытках компаний этих стран поддерживать спецоперацию.

Politico: Венгрия заблокировала новый пакет санкций ЕС против России
Фото: Открытые источникиОткрытые источники

Как пишет газета Politico, Афины не устраивают украинские заявления о поддержке спецоперации. Киев внес несколько греческих компаний в список спонсоров спецоперации. По этой причине Греция отказывается принимать 11-й пакет санкций в отношении России. Киевские власти отмечали, что Афины и Венгрия не соблюдают санкции и продолжают наращивать торговые отношения с Россией.

Подобные обвинения Киева коснулись и Венгрии. Власти страны неоднократно публично выступали с критикой очередного пакета антироссийских санкций.

Теперь Венгрия и Греция требует исключить их из списка «стран-спонсоров войны» и провести расследование про обход санкций.

Пока обе страны блокируют принятие 11-го пакета санкций против России.

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