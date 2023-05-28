Politico: Венгрия заблокировала новый пакет санкций ЕС против России

Греция и Венгрия не хотят принимать очередной пакет антироссийских санкций. Причина подобного решения кроется в заявлениях Киева о попытках компаний этих стран поддерживать спецоперацию.

Как пишет газета Politico, Афины не устраивают украинские заявления о поддержке спецоперации. Киев внес несколько греческих компаний в список спонсоров спецоперации. По этой причине Греция отказывается принимать 11-й пакет санкций в отношении России. Киевские власти отмечали, что Афины и Венгрия не соблюдают санкции и продолжают наращивать торговые отношения с Россией.