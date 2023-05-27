В Британии масштабный сбой в электронной системе пограничного контроля

В аэропортах Британии случился коллапс из-за выхода из строя системы автоматизированных ворот погранконтроля. В субботу пассажиры не могут отсканировать паспорта по прибытии, и вынуждены часами ждать в очереди, сообщает Reuters.

В соцсетях появились фото и видео, показывающие очереди из сотен людей в лондонских аэропортах Хитроу и Гатвик. Пассажиры жалуются, что им приходится ждать несколько часов.

«Что происходит в аэропорту Хитроу? Только что приземлился и вижу полнейший хаос. Двухчасовые очереди только для того, чтобы добраться до настоящей очереди», - написал один из пассажиров.

В МВД, которое осуществляет надзор за пограничным контролем, заявили, что «работают над тем, чтобы решить проблему как можно скорее». МВД поддерживает связь с авиакомпаниями, чтобы свести к минимуму проблемы путешественников.

«Мы знаем о сбое в общенациональной пограничной системе, влияющей на прибытие в Великобританию», — сказал представитель министерства.

Хитроу, самый загруженный британский аэропорт, заявил, что направил дополнительный персонал для ликвидации очередей.