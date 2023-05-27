Ирак представил проект, представляющий конкуренцию Суэцкому каналу

Власти Ирака объявили в субботу о запуске проекта "Путь развития" - транспортно-логистической системы, включающей железнодорожные пути и автострады, которая свяжет богатые нефтью южные регионы ближневосточной страны со средиземноморским побережьем Турции и значительно облегчит обмен товарами между Азией и государствами Европы. Речь об этом шла на открывшейся в Багдаде конференции с участием делегаций с Бахрейна, из Иордании, Ирана, Катара, Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана, Саудовской Аравии, Сирии и Турции.

"Путь развития" является мощным стимулом для оживления всей иракской экономики и многообещающей возможностью для соседних с Ираком государств", - указал на открытии форума иракский премьер-министр Мухаммед ас-Судани, слова которого приводит телеканал Alsumaria.

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Он отметил, что проект направлен на создание в Ираке транспортно-логистического хаба, который "позволит странам региона стать экспортерами продукции современной промышленности".

Согласно планам, основные транспортные магистрали будут привязаны к крупному порту Фао на берегу Персидского залива. В рамках "Пути развития" предстоит модернизировать и построить более 1,2 тыс. км железных дорог, сопряженных со скоростными автомагистралями, которые свяжут Ирак с соседними государствами. Стоимость проекта оценивается приблизительно в $17 млрд. Власти республики предполагают, что значительная часть инвестиций поступит от арабских стран, в частности монархий Персидского залива.