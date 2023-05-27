$79.97-0.0285.92+0.04

В Ираке представили проект, который может составить конкуренцию Суэцкому каналу

Власти Ирака объявили в субботу о запуске проекта "Путь развития" - транспортно-логистической системы, включающей железнодорожные пути и автострады, которая свяжет богатые нефтью южные регионы ближневосточной страны со средиземноморским побережьем Турции и значительно облегчит обмен товарами между Азией и государствами Европы. Речь об этом шла на открывшейся в Багдаде конференции с участием делегаций с Бахрейна, из Иордании, Ирана, Катара, Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана, Саудовской Аравии, Сирии и Турции.

Ирак представил проект, представляющий конкуренцию Суэцкому каналу
© globallookpress.com

"Путь развития" является мощным стимулом для оживления всей иракской экономики и многообещающей возможностью для соседних с Ираком государств", - указал на открытии форума иракский премьер-министр Мухаммед ас-Судани, слова которого приводит телеканал Alsumaria.

Видео дня

В Суэцком канале сел на мель и заблокировал движение сухогруз

Он отметил, что проект направлен на создание в Ираке транспортно-логистического хаба, который "позволит странам региона стать экспортерами продукции современной промышленности".

Согласно планам, основные транспортные магистрали будут привязаны к крупному порту Фао на берегу Персидского залива. В рамках "Пути развития" предстоит модернизировать и построить более 1,2 тыс. км железных дорог, сопряженных со скоростными автомагистралями, которые свяжут Ирак с соседними государствами. Стоимость проекта оценивается приблизительно в $17 млрд. Власти республики предполагают, что значительная часть инвестиций поступит от арабских стран, в частности монархий Персидского залива.

Как сообщил представитель иракского правительства, начало практического осуществления проекта намечено на начало следующего года. В случае выполнения плановых показателей "Путь развития" может быть завершен уже в 2029 году. Аналитики убеждены, что проект при его переходе в стадию реальной эксплуатации позволит значительно сократить время доставки грузов из Азии в Европу и обратно, а также может составить серьезную конкуренцию египетскому Суэцкому каналу, являющемуся пока основным транспортным коридором между этими частями света.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий