В Сербии сравнили премьера Косова с Зеленским

В Сербии заявили, что премьер Косова мечтает быть, как Зеленский
Премьер-министр непризнанного Косова Альбин Курти мечтает выступать на международных площадках в образе жертвы, как глава Украины Владимир Зеленский, предположил министр обороны Милош Вучевич. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что в субботу, 27 мая, Вучевич занял пост руководителя Сербской прогрессивной партии.
Министр отметил, на фоне эскалации в Косово и захвата албанскими активистами ряда муниципалитетов, что не следует помогать Курти, который по утрам воображает себя Зеленским и надеется, что он станет жертвой, а сербы - агрессорами.
По словам Вучевича, власти непризнанной республики осуществили откровенно террористические действия по отношению к мирному населению.
Ранее представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова обвинила Вашингтон и Брюссель в эскалации ситуации в Косово.