В Сербии сравнили премьера Косова с Зеленским

Премьер-министр непризнанного Косова Альбин Курти мечтает выступать на международных площадках в образе жертвы, как глава Украины Владимир Зеленский , предположил министр обороны Милош Вучевич. Об этом пишет ТАСС.

Министр отметил, на фоне эскалации в Косово и захвата албанскими активистами ряда муниципалитетов, что не следует помогать Курти, который по утрам воображает себя Зеленским и надеется, что он станет жертвой, а сербы - агрессорами.