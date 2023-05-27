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В Сербии заявили, что премьер Косова мечтает быть, как Зеленский

Премьер-министр непризнанного Косова Альбин Курти мечтает выступать на международных площадках в образе жертвы, как глава Украины Владимир Зеленский, предположил министр обороны Милош Вучевич. Об этом пишет ТАСС.

В Сербии сравнили премьера Косова с Зеленским
© globallookpress.com

Отмечается, что в субботу, 27 мая, Вучевич занял пост руководителя Сербской прогрессивной партии.

Вучич заявил, что Сербия планирует решительно защищать свой народ

Министр отметил, на фоне эскалации в Косово и захвата албанскими активистами ряда муниципалитетов, что не следует помогать Курти, который по утрам воображает себя Зеленским и надеется, что он станет жертвой, а сербы - агрессорами.

По словам Вучевича, власти непризнанной республики осуществили откровенно террористические действия по отношению к мирному населению.

Ранее представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова обвинила Вашингтон и Брюссель в эскалации ситуации в Косово.

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