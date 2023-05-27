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В Сербии сравнили премьера Косова с Зеленским

Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти хочет выглядеть жертвой, равно как и президент Украины Владимир Зеленский. Об этом заявил новый глава Сербской прогрессивной партии и министр обороны страны Милош Вучевич, пишет ТАСС.

В Сербии сравнили премьера Косова с Зеленским
© Lenta.ru

По словам чиновника, глава косовского правительства занимается террористической деятельностью в сербских муниципалитетах, прикрываясь риторикой об агрессии со стороны Белграда.

«Давайте не будем играть на руку Курти, который, наверное, каждое утро воображает, что он является [президентом Украины Владимиром] Зеленским и что он станет некой жертвой, а мы — агрессорами», — сравнил Вучевич двух политиков.

Ранее президент Сербии Александр Вучич подписал приказ о повышении боевой готовности частей Вооруженных сил до высшей степени и приказал им срочно двигаться в направлении административной линии с Косово и Метохией. Причиной стали провокации косовских силовиков, применивших силу в отношении сербов.

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