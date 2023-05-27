В Гагаузии допустили проведение референдума о независимости

«Разграничение полномочий между Кишиневом и Комратом (админцентр Гагаузии), возврат наших полномочий, таможни, силовых структур, налоговой — это даст возможность для того, чтобы мы в дальнейшем вели диалог между центром и Комратом. Если наши друзья в Кишиневе не согласятся, мы должны обратиться к гагаузскому народу и провести референдум о независимости», — заявил Дудогло в ходе съезда депутатов и представительных органов власти региона.