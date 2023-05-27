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В Гагаузии допустили проведение референдума о независимости

В Гагаузии допускают проведение референдума о независимости в случае, если центральные власти Молдавии не удовлетворят требования региона. С таким предложением выступил депутат Народного собрания Гагаузии Николай Дудогло, передает РИА Новости.

В Гагаузии допустили проведение референдума о независимости
© Lenta.ru

«Разграничение полномочий между Кишиневом и Комратом (админцентр Гагаузии), возврат наших полномочий, таможни, силовых структур, налоговой — это даст возможность для того, чтобы мы в дальнейшем вели диалог между центром и Комратом. Если наши друзья в Кишиневе не согласятся, мы должны обратиться к гагаузскому народу и провести референдум о независимости», — заявил Дудогло в ходе съезда депутатов и представительных органов власти региона.

По его словам, это позволит «охладить пыл» кишиневских властей.

В субботу, 27 мая, участники съезда приняли резолюцию с требованием закрепить статус автономии Гагаузии в конституции Молдавии. Согласно документу, центральные власти страны должны в течение трех месяцев восстановить на территории Гагаузии деятельность региональных налоговой, статистической, экологической и других деконцентрированных служб и органов, а также госпредприятий.

Ранее в мае стало известно, что Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) Молдавии пришел с обысками в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) автономного территориального образования (АТО) Гагаузия после выборов главы автономии. До этого кандидат от оппозиционной партии «Шор» в Молдавии Евгения Гуцул набрала наибольшее количество голосов на выборах главы Гагаузской автономии.

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