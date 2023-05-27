Байден рассказал, почему не может вернуться в свой дом

Президент США Джо Байден заявил, что не может вернуться домой, поскольку там работает секретная служба. Его дом превращают в пуленепробиваемый, передает РИА Новости.

Байден объяснил причину, по которой отправился в загородную резиденцию Кэмп-Дэвид в двух часах езды от Вашингтона.

«Секретная служба сейчас работает над моим домом, делает дом пуленепробиваемым», - сказал президент США.

По его словам, ему заявили, что домой он не сможет попасть в течение пяти недель.

В воскресенье Байден намерен отправиться из Кэмп-Дэвида на выпускной внучки.

Ранее Секретная служба США начала расследование того, как нетрезвый человек пробрался в дом советника президента по национальной безопасности Джейка Салливана. Это произошло посреди ночи, охрана не заметила незваного гостя.